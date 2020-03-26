İstanbul'da evde kalınması uyarılarına uymayarak sahillerde balık tutmaya devam eden vatandaşlara karşı Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı harekete geçti. Ortak kararla ilçe sınırları dahilinde balık tutmak geçici süreyle yasaklandı.

Yasağa uymayan vatandaşlar için belediye zabıta ekipleri sahillerde gün boyu denetim yapıyor. Ekipler, yasağa rağmen balık tutanları uyarıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Ekipler, bugün yaptıkları denetimde ilginç bir olaya rastladı. Bir vatandaş bariyerlerin arkasına saklanarak balık tutmaya çalıştı. Ekipler vatandaşı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız” dedi.