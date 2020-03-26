Haber Giriş: Kaynak: AA
Marketteki sütleri içen çocuğa 15 gün ev hapsi
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da market raflarındaki sütleri içen ve bu anları sosyal medyada paylaşan çocuk 15 gün evden çıkmamak şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman'da market rafındaki süt kutusunu açıp içtikten sonra tekrar rafa koymasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yer almasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.M.T. (15) adliyeye sevk edildi.
Hakkında "Bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirlere aykırı davranmaktan" işlem yapılan M.M.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çocuk hakkında ayrıca 15 gün evden dışarı çıkmama kararı da verildi.
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