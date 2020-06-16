Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçesinde istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tarihi eser olduğu değerlendirilen tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan tablo ele geçirildi.

Tablo incelenmek üzere Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına aldı.