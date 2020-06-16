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Tokat'ta tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niksar ilçesinde istihbarat çalışması sonucu tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile tarihi eser olduğu değerlendirilen tuval üzerine yağlı boya kadın ve erkek resmi bulunan tablo ele geçirildi.
Tablo incelenmek üzere Tokat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis ekipleri soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına aldı.
Etiketler: tokat müze Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarihi eserSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 12:33
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