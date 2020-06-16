Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce inşa edilen Boğazköy Barajı'nın faaliyete geçmesinin ardından Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın bulunduğu araziler, sular altında kaldı.

Osmanlı'nın ilk şehidi kabul edilen Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı mahallede oturanlar, yakınlarına ait mezarları ziyaret edebilmek için sandala biniyor.

Can yeleklerini giyerek, kürek çekmek zorunda kalan vatandaşlar, zorlu yolculuğun ardından yakınlarının kabrini ziyaret ederek, dua ediyor.

"Mezarlık alanına karadan ulaşamıyoruz"

Hamzabey Mahallesi'nin geçmişinin 1200 yılına kadar uzandığını söyleyen Hamzabey Mahalle Muhtarı Sadullah Arda, "Osmanlı dönemine dayanan tarihi var. Baraj sularının gelmesiyle daha güzel oldu. Çeşitli kuş türleri buraya gelip güzellik kattı. Suların gelmesiyle yakınlarımızın bulunduğu mezarlıklar sular altında kaldı. Mezarlık alanına karadan ulaşamıyoruz. Sandallara binerek, mezarlık alanına gelip, dua ediyoruz. Biraz tehlikeli de olsa ölmüşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Can yeleklerimizi giyip, sandalda dua ediyoruz" dedi.