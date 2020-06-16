Kentin en işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi ve Mimarsinan Parkı'nda vatandaşlar sosyal mesafeye uyarken maske takma kuralına da büyük oranda riayet ediyor.

Vatandaşlar karardan memnun

Maske takan Esnaf Bekir Aydın, uygulamadan memnun olduğunu, tedbir alarak maske kullanarak vaka sayılarının azalacağını söyledi.

Mustafa Kongu ise son zamanlarda insanların sokaklarda maskesiz gezdiğini, bu nedenle yasağın doğru bir karar olduğunu ifade etti.

"Maskesiz gezen çok" diyen Sabit Yetişgengil de kurala tam anlamıyla uyulursa alınan kararın faydalı olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmuştu.