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Türkiye
AA 12.08.2024 12:52

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yaklaşık 45 hektarlık alanı etkilediği öğrenildi.

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tepekışla köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

45 hektarlık alan etkilendi

Açıklamada, yangının yaklaşık 45 hektarlık alanı etkilediği belirtilerek yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiler paylaşıldı:

"Söndürme çalışmalarında Valiliğimiz koordinesiyle, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Tokat, Erbaa, Niksar, Almus Orman İşletme Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Erbaa ile çevre ilçe ve belde belediyeleri, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat İl Özel İdaresi ile kamu kurum kuruluşları görev almış ve vatandaşlarımızca da söndürme çalışmalarına destek verilmiştir. Saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınan orman yangını saat 22.45 civarında söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."

Yangında zarar gören alan dron ile de görüntülendi.

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