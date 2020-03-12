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Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesi Beyçayır köyü Kilisetepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Operasyonda 7 sikke ve iki yüzük ele geçirildi.
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