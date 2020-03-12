Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dezenfekte etti.

Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı çevresini ve İstiklal Caddesi'nin tüm sokaklarını büyük bir titiklikle dezenfekte eden ekiplerin, çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.