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Taksim ve İstiklal'de dezenfekte çalışması
[Fotoğraf: AA]
Beyoğlu Belediyesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dezenfekte çalışması yaptı.
Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dezenfekte etti.
Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı çevresini ve İstiklal Caddesi'nin tüm sokaklarını büyük bir titiklikle dezenfekte eden ekiplerin, çalışmalarını aralıksız sürdüreceği öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs İstiklal Caddesi dezenfekteSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:13
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