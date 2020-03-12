İstanbul merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün, iş anlaşmazlığı yaşayan kişileri kurdukları mahkemelerde yargıladıkları, ödeme kararı verdikleri ve bu karara uymayan kişileri tehdit ederek silahla yaraladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

14 ruhsatsız silah ele geçirildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, aralarında suç örgütü elebaşları oldukları öne sürülen H.Ç. ve H.Ç'nin de bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 14 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile çek ve senetler ele geçirildi.