Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), akademik camiayla buluştu. Amaç, nitelikli yayıncılığa katkı sağlamak.

"Bu, topyekun mücadeleyle olacak bir şey"

RTÜK-Medya Buluşmaları kapsamında İstanbul'da yapılan toplantıya, yaklaşık 40 akademisyen katıldı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in gündeminde şiddeti özendiren, toplumun manevi değerlerine aykırı programlar vardı.

Şahin, şunları söyledi:

"Bu, topyekun mücadeleyle olacak bir şey. Bilinçli yetişen iletişimciler, görev yaptıkları yerlerde bunlara daha fazla dikkat ederek, yapacakları programlarla daha fazla farkındalık yaratarak işin içine gireceklerdir diye düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Toplum bunu istiyor yaklaşımı doğru değil"

"Toplum bunu istiyor" yaklaşımının da doğru olmadığını söyleyen Şahin, medyaya nitelikli işler yapmaları çağrısında bulundu.

"Böyle bir şey olabilir mi? Topluma neyi iyi verirseniz onu kabul etmeye başlar. 3-3,5 saat televizyon izleyen bir toplumun olduğu Türkiye'de çok daha değerli yapımları halkımıza sunabilecek yapıya sahibiz."

Ankara'daki buluşma 20 Mart'ta

RTÜK-Üniversite Buluşmasının ikincisi, 20 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Buluşmaya Türkiye genelindeki üniversitelerin iletişim fakültelerindeki akademisyenler katılacak.

İlerleyen aşamada sürece, öğrenciler de dahil edilecek.