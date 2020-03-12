Kasalarda uzun kuyruklar, telaşla market arabalarını dolduranlar. Görüntü, koronavirüsün Türkiye'de tespit edilmesinin hemen ardından sosyal medyada yayıldı. Oysa gerçek çok farklıydı...

Sosyal medyada koronavirüs ile ilgili asılsız paylaşımlar yapılıyor. Fotoğraf ve videoların ardı arkası kesilmiyor. Yıllar önce içinde Mustafa Gençer'in de bulunduğu video, bugün yeni bir görüntüymüş gibi paylaşılmaya devam ediliyor.

İstanbul'da yaşayan Mustafa Gençer, yakınlarının uyarısıyla durumu öğrendi. Kendisinin de içinde olduğu görüntü, sosyal medya üzerinden birçok platformda koronavirüs ile ilişkilendirilmişti.

Mustafa Gençer TRT Haber’e konuştu, videonun yeni olmadığını söyledi:

"Tam emin değilim ama 3 ya da 4 senelik olabilecek bir video. Bir algı yani şu anda ülkemizde ve dünyada yaşanan koronavirüs ile ilgili bir algı olduğunu düşünüyorum. AVM'lerde işte mağazalarda alışveriş yapıyor, dolduruyor. Megamarketler boşalıyor gibi algı yapıyorlar. Altındaki yorumları okusanız insanın psikolojisi bozuluyor.”

Mustafa Gençer, görüntüyü paylaşan hesaplara ulaşarak videonun kaldırılmasını talep etti ancak henüz bir sonuç alabilmiş değil.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Muratcan Reyhan