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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Abdullah Kaplan idaresindeki otomobil ile Mert Dündar yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Kaplan'ın kullandığı otomobildeki Murat Karataş, Sefa Karataş ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Tokat tokat haberSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 10:08
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