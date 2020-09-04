Derbent Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Abdullah Kaplan idaresindeki otomobil ile Mert Dündar yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Kaplan'ın kullandığı otomobildeki Murat Karataş, Sefa Karataş ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.