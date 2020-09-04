Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli mutemedin, maaş ve masraf adı altında Tarım ve Orman Bakanlığından fazladan para talebinde bulunduğu, gelen paraları da kendisi ve 4 mesai arkadaşı ile bir yakınının banka hesaplarına aktardığını saptadı.

Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yapılan takipler ile şüphelilerin 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin lirayı kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Şafak vakti operasyon yapıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Polis, şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, anne ve kızının da aralarında bulunduğu 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.