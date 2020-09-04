Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski, Lüleburgaz, Demirköy, Vize ve Pınarhisar ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 16 bin 200 lira ceza uyguladı.