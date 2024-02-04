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Türkiye
AA 04.02.2024 18:39

Tokat'ta heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyündeki heyelan nedeniyle ibadete kapatılan cami ile 5 ev yıkıldı.

Tokat'ta heyelanda cami ile 5 ev yıkıldı

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Günebakan köyünde dün oluşan toprak kayması nedeniyle minarenin devrilmesinin ardından, bugün de cami ile 5 ev yıkıldı.

Tokat AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit, köyde toprak kaymasının devam ettiğini söyledi.

Köydeki 39 evin toprak kaymasından etkilendiğini belirten Yiğit, "Köyde cami ve 5 ev yıkıldı. Tehlike sürdüğü için diğer evlere de girişe izin verilmiyor. Köydeki çalışmalar sürüyor" dedi.

Öte yandan Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve İl Özel İdaresi ekiplerinin köydeki çalışmaları devam ediyor.

Köyde dün heyelan nedeniyle 10 ev tahliye edilmiş, cami de ibadete kapatılmıştı. Daha sonra caminin minaresi, boşaltılan evlerin üzerine devrilmişti.

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Tokat Heyelan
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