Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.02.2024 16:52

Ulusal ve uluslararası medya mensupları deprem konutlarını gezdi

İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 45 basın mensubuna yönelik Adıyaman'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

Ulusal ve uluslararası medya mensupları deprem konutlarını gezdi
[Fotograf: AA]

Vali Osman Varol, 33'ü yabancı, 12'si Türk 45 basın mensubuna, Valilik Toplantı Salonunda kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremlerde Adıyaman'ın büyük hasar aldığını aktaran Vali Varol, şöyle devam etti:

"Adıyaman'da 8 bin 387 vatandaşımızı kaybettik, bu vesileyle kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. İlimizin yapı stokuna baktığımızda toplam bina sayımızın 115 bin 67, bu binalar içerisinde bağımsız bina sayımızın 269 bin 116 olduğunu görüyoruz. Depremlerde kentte 33 bin 112 bina 'yıkık', 'acil yıkılacak', 'ağır hasarlı' ve 'orta hasarlı' olarak tespit edildi."

Basın mensupları daha sonra Örenli Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarını ve örnek daireyi gezdi.

Ulusal ve uluslararası medya mensupları deprem konutlarını gezdi

İtalyan basın mensubu Giuseppe Didonna, hızlı şekilde inşa edilen kalıcı konutları incelediklerini belirtti.

Depremlerde Malatya ve Adıyaman'ın büyük hasar gördüğünü aktaran Didonna, şöyle konuştu:

"Umarım en kısa zamanda herkes normal hayatına dönecek. Bayağı hızlı bir iş yapıldı. Ben eylül ayında daha önce İndere bölgesine geldim, sadece temel vardı. Şimdi binalar hızlı gidiyor şaşırdım, çok hızlı gidiyor. Emeği geçenleri tebrik ederim. İçeride insanların bütün ihtiyacına karşılık verecek her donatı var. Köy evlerini de gezdik. İnsanlar için her şey hazır, çok güzel olmuş. Burada insanlar çok acılar çekti, inşallah en kısa sürede evlerine yerleşirler."

ETİKETLER
Adıyaman Deprem Asrın Felaketi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Malatya'da hazırlanan vagon evler depremzede öğretim üyelerini ağırlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Murat Kurum, Yakup Tekin ile bir araya geldi: Kendisine inanıyorum, arkasındayız
17:31
Pakistan’da sel: 1 ölü
17:14
Altınok: Ankara'mızı dünya başkenti yapacağız
16:57
Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil son yolculuğuna uğurlandı
16:59
Kahramanmaraşlı dondurmacılar depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
16:48
Bahçeli: Taksi şoförünü katleden cani vatandaşlıktan çıkarılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Millet Camii'nin açılışına katıldı
FOTO FOKUS
Depremzede Süleyman Dinç: Bu depremin eşi benzeri yok
Depremzede Süleyman Dinç: Bu depremin eşi benzeri yok
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ