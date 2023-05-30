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Türkiye
İHA 30.05.2023 09:24

Tokat'ta gizemli zehirlenme: 65 gündür tedaviler sürüyor

Tokat'ta çalıştıkları ayakkabı imalathanesinde zehirlenen 23 işçiden 5'inin tedavileri 65 gündür devam ediyor. İşçilerin neden zehirlendiği ise hala bilinmiyor.

Tokat'ta gizemli zehirlenme: 65 gündür tedaviler sürüyor
[Fotograf: İHA]

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde 75 kişinin çalıştığı ayakkabı imalathanesinde 65 gün önce 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı.

Hastaneye başvuran işçilerde; kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüyememe gibi şikayetler bulunuyordu.

Bazı işçiler Ankara'ya sevk edilmişti. Çalıştıkları fabrika da zehirlendikleri düşünülen 23 hasta işçiden 18'i taburcu edildi. 

5 işçinin durumu ağır

Zehirlendikleri düşünülen ve durumu ağır olan 5 işçinin tedavileri sürüyor. Ayakkabı imalathanesi kapatıldı.

Daha önce zehirlenmelerin imalathanede kullanılan hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Resmi açıklama yapılmadı. 

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