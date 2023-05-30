Tokat'ta gizemli zehirlenme: 65 gündür tedaviler sürüyor

Tokat'ın Çamlıbel ilçesinde 75 kişinin çalıştığı ayakkabı imalathanesinde 65 gün önce 23 işçi zehirlenme belirtileriyle tedavi altına alınmıştı.

Hastaneye başvuran işçilerde; kilo kaybı, uzuvlarda hissizlik ve yürüyememe gibi şikayetler bulunuyordu.

Bazı işçiler Ankara'ya sevk edilmişti. Çalıştıkları fabrika da zehirlendikleri düşünülen 23 hasta işçiden 18'i taburcu edildi.

5 işçinin durumu ağır

Zehirlendikleri düşünülen ve durumu ağır olan 5 işçinin tedavileri sürüyor. Ayakkabı imalathanesi kapatıldı.



Daha önce zehirlenmelerin imalathanede kullanılan hekzan maddesinden kaynaklı olduğu üzerinde durulduğu iddia edilmişti. Resmi açıklama yapılmadı.