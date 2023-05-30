Kastamonu'da sağanak sele dönüştü: Köprü yıkıldı, yol çöktü

Taşköprü ilçesinde etkili olan dolu ve kuvvetli yağışın ardından, Akçakese köyü grup yolunda hasar meydana geldi.

Akçakese Köyü Karapınar Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprü yıkılırken, Masatlar köyü Çilpici Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı yol ise çöktü. Köprü ve yolun yıkılması sebebiyle mahallelere ulaşım kapandı.

[Fotoğraf: İHA]

Yıkılan köprü ve yolda incelemelerde bulunan Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, sel suları sebebiyle zarar gören köprünün ve yolun ulaşıma açılabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Hanönü'nde menfezler tıkandı

Hanönü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Yukarıçakırçay köyünde menfezlerin tıkanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ve Hanönü Kaymakamlığı ekipleri, tıkanan menfez ve yolların açılması için çalışma yaptı.

Bağdere köyünde çayın debisinin yükselmesi nedeniyle su seviyesi, Hanönü Belediyesine ait güneş enerji panellerine yaklaştı. Selin çevreye zarar vermemesi için belediye ve DSİ ekipleri çalışma yaptı. Özel bir şirkete ait konteyner yatakhane de tedbir amacıyla boşaltıldı.

[Fotoğraf: AA]

'Mecbur olmadıkça çay ve ırmak kenarlarına yaklaşılmamalı'

Belediye Başkanı Serkan Uçar, ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, "Şu an sıkıntı olacak bir durum yok ama meteoroloji verilerine göre yağışların devam edeceği gözükmektedir. Halkımıza mecbur olmadıkça çay ve ırmak kenarlarına yaklaşmamasını öneriyoruz" dedi.