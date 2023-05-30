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Türkiye
AA 30.05.2023 09:15

Çorum'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Çorum'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'da zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: AA]

Üzeyir Ü. idaresindeki hafif ticari araç, Adem Y.'nin kullandığı otomobil ve Vahit B.'nin kullandığı cenaze aracı, Çorum-Ortaköy kara yolu Yaydiğin köyü yakınlarında çarpıştı.

Sürücüler ile Derya Y. ve Ahmet Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Çorum Trafik Kazası
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