Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Ordu’dan Şanlıurfa’ya mevsimlik işçi taşıyan minibüs Çamiçi Yaylası'nda devrildi. Ünye-Niksar Karayolu üzerinde virajı alamadığı için devrilen minibüsteki fındık işçilerine ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Durumun 112’ye bildiirlmesi sonrasında bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 işçinin ağır, aralarında çocuklarında olduğu toplam 26 işçinin yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.