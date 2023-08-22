Tokat'ta bir süredir aranan kişinin cansız bedeni gölette bulundu

Merkeze bağlı Ulaş köyünde, sabah evden ayrılan evli ve 3 çocuk babası 67 yaşındaki Bilal Çağlar'dan gün içinde haber alamayan yakınları, 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Jandarma ekipleri ve yakınlarının araması sonucu köydeki sulama göletinin kenarında Çağlar'ın kıyafetlerine ulaşıldı.

Olay yerine AFAD'a bağlı Su Altı Arama Timleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölette yaklaşık bir saat süren arama çalışmaları sonucunda AFAD ekipleri tarafından Çağlar'ın cansız bedeni bulundu.

Sudan çıkarılan Çağlar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.