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Türkiye
AA 22.08.2023 00:22

Motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç yayaya çarptı: 4 yaralı

Gaziantep’te bir araç motosiklete çarpmamak için yaptığı manevra sonrası yayaya çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Motosiklete çarpmamak için manevra yapan araç yayaya çarptı: 4 yaralı

Ali Fuat Cebesoy Bulvarı istikametinde ilerleyen yabancı uyruklu Hala Şiray idaresindeki araç, Kıbrıs caddesi istikametinden gelen Cuma Mert Şiraki idaresindeki motora çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra sonucu yolda yaya olarak ilerleyen Abdulkadir Aydın Er’e çarptı.

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

Kaza sonucu otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, kaza sonrası 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

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