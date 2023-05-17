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Türkiye
DHA 17.05.2023 05:25

Tokat'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi.

Tokat'a şehit ateşi düştü
[Fotograf: DHA]

Doğan'ın cenazesini, Tokat Havalimanı'nda Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile ailesi ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesinin uçaktan indirildiği sırada ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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Şehit Doğan'ın naaşı, askerler tarafından cenaze aracına konularak, Turhal Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Bayram Doğan cenazesi, Turhal ilçesinde Kesikbaş Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. 

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