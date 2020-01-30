Tohumun sofraya gelişi dijital sistemle takip edilecek
Haber Giriş:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tohumdan sofraya aşamaların izlenebileceği dijital bir sistemle arz-talep dengesi ve üretim planlaması sağlanacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, suyun tek elden yönetilmesi, tasarruflu kullanılması ve su kaynaklarının korunması için Ulusal Su Planı hazırlanacağını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
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Etiketler: Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 11:18