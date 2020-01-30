Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Silvan İlçesi Erikyazı muhtarı C.E.'nin, elinde bulundurduğu ve Roma dönemine ait olduğunu iddia ettiği heykeli satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.

Alınan bilgiye istinaden, 28 Ocak 2019 Salı günü Diyarbakır ili Silvan ilçe merkezinde belirlenen yerde yapılan operasyonda; satıcı C.E.suç ortakları O.E., A.E., S.T., Y.T., H.T., H.D., H.G., R.B. ve K.T., tarihi eseri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

C.E. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada; siyah renk örtüye sarılı, 10 cm çapında ve 51 cm uzunluğunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, bir elinde kılıç ve diğer elinde meşale bulunan savaşçı figürlü bronz heykel ele geçirildi.

Olayla ilgili, ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi, şüpheliler gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.