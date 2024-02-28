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Türkiye
AA 28.02.2024 11:39

Togg sürücü eğitim aracı oldu

Yozgat'ta sürücü adayları, Türkiye'nin otomobili Togg ile araba kullanmayı öğreniyor.

Togg sürücü eğitim aracı oldu
[Fotograf: AA]

Yozgat'ta bir sürücü kursu, hem kursiyer sayısını artırmak hem de adayların sürüş tekniklerini yerli otomobille öğrenmesi için Togg'un T10X modelini satın aldı.

Otomatik vites sürücü belgesi almak için kursa kayıt yaptıran adayların çoğu Togg'u tercih ediyor.

Konforu, teknolojisi, geniş iç hacmi ve kullanım kolaylığıyla adayların beğenisi kazanan T10X'in sürücü aday aracı olarak hizmet vermeye başlamasının ardından kursa ilgi de arttı.

Sürücü kursunun sahibi Okan Ateş, gelişen teknoloji ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrikli araçların gündeme geldiğini söyledi.

"Talebe yetişmekte zorlanıyoruz"

Çok sayıda markanın elektrikli araç ürettiğini ancak yerli olması dolayısıyla özellikle Togg'u tercih ettiklerini anlatan Ateş, "Togg getirince, ilk kez ehliyet almayı düşünen kursiyerlerimizden yoğun talep oldu. Kursiyerlerimiz gelip elektrikli araç kullanmak istiyor, kayıt olmak istiyorlar. Bu deneyimi yaşamak istiyorlar. Bir de marka ve modelin yerli ve milli olması nedeniyle üst düzey bir talep var. Talebe yetişmekte zorlanıyoruz. dedi.

Ateş, ehliyeti olan vatandaşlara da randevu almaları halinde ücretsiz olarak Togg'da sürüş deneyimi yaptırdıklarını dile getirdi.

Adaylar Togg'a hayran kaldı

Sürücü adaylarından Ahmet Hakan Kaplan da Yozgat'ta kursun TOGG ile eğitim verdiğini duyunca kursa kaydolduğunu belirtti.

Kursta Togg ile ilk sürüş deneyimini yaptığını aktaran Kaplan, "Gerçekten çok güzeldi. Yozgat'a böyle bir yenilik getirdikleri için sürücü kursuna teşekkür ediyorum. Herkese tavsiye ederim. Togg'un çok rahat kullanımı var. İlk defa Togg'u kullandım ve çok memnun kaldım. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Sürücü adaylarından Zeliha Tiftik ise Togg'dan büyük keyif aldığını ve ehliyet almak isteyen arkadaşlarını kursa yönlendireceğini ifade etti.

Burak Aykın ise Togg'un konforlu ve çok rahat olduğunu, çok beğendiğini söyledi.

Kursta Togg'u ücretsiz deneyimleyen sürücü Alpaslan Karadavut da "Ön yargılar vardı. 'Göründüğü gibi değil' diyorlardı ama bence elektrikli otomobillerde birinci sıraya gelebilecek kalitede, içine binince daha iyi anlaşılıyor. Aracı yapan mühendislerin eline koluna sağlık" dedi.

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TOGG Yerli Üretim Yozgat
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