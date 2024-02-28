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Türkiye
AA 28.02.2024 11:22

Selimiye Camii'nin restorasyonu gelecek yıl bitirilecek

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları iç ve dış mekanda eş zamanlı devam ediyor. İki yılı aşkın süredir devam eden restorasyon çalışmalarının gelecek yıl bitirilmesi öngörülüyor

Selimiye Camii'nin restorasyonu gelecek yıl bitirilecek

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 Kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar bilim kurulunun nezaretinde sürüyor.

Çalışmalar etaplar halinde gerçekleştirilirken cami bu esnada ibadet ve ziyarete açık tutuluyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan abidenin geleceğe güvenle taşınması için çalışan restorasyon ekipleri, yapının her noktasında aslına uygun çalışmalar yürütüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kurşun yenileme ve taş onarım işleri bitti

Çalışmalar kapsamında camideki kurşun yenileme ve taş onarım işlemleri tamamlandı.

Caminin kentin her noktasından görülebilen dört minaresinden üçünde çalışmalar bitirildi, son minaredeki çalışmalarda sona gelindi.

Selimiye’nin yerden yüksekliği 43 metre olan 31 metre çapındaki kubbesinin de restorasyonu tamamlandı. 29 parçadan oluşan alem onarımdan geçirildi, altın varakla kaplandı. Revak kubbelerinin ise taş alemleri takılarak bu alandaki çalışmalar bitirildi.

Selimiye'nin restorasyonunda önceki çalışmalardan kalan ve yapıya zarar veren çimentonun yerine Horasan harcı kullanılırken, dış cephe onarımında önemli yol katedildi. Caminin pencereleri de aslına uygun şekilde yenilendi. Selimiye’deki iç mekanında raspa işlemleri tamamlandı, kalem işleri ile ahşap kapı ve kepenklerin yenilenmesi ise devam ediyor.

Restorasyon çalışmalarının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bilimsel ve akademik çalışmalar eşliğinde hassas bir süreç işliyor"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, camideki restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Yapının her alanının incelendiğini ve gerekli müdahalelerin aslına uygun şekilde yapıldığını belirten Soytürk, caminin sağlıklı bir şekilde geleceğe taşındığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Selimiye Camii medeniyetimiz için bir başyapıt. Bilimsel ve akademik çalışmalar eşliğinde hassas bir süreç işliyor. Selimiye'nin restorasyonuna şahitlik etmek çok güzel bir şey. Çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Atölyelerde titiz bir çalışma var. Cam, taş ve ahşap atölyelerinde dikkate değer işler yapılıyor. Selimiye'nin restorasyonunun tamamlanmasını merakla bekliyoruz. Restorasyon çalışmaları çok hassas bir süreç. Planlanan sürede çalışmaların bitirilmesini bekliyoruz."

Soytürk, Selimiye'nin kent turizminin önemli değeri olduğuna dikkati çekti.

Camideki restorasyon çalışmalarının bile ziyaretçi çektiğini vurgulan Soytürk, çalışmaların tamamlanmasıyla caminin daha çok ziyaretçi ağırlayacağını ifade etti.

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Selimiye Camii'nin restorasyonu gelecek yıl bitirilecek
Selimiye Camii'nin restorasyonu gelecek yıl bitirilecek
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