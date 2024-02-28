Zehir tacirlerine 15 ilde operasyon: 101 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta olmak üzere 15 ilde “Narkoçelik-3” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
Yapılan operasyonda 881 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 101 zehir taciri yakalandı.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."
Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 1️⃣5️⃣ İlde eş zamanlı olarak düzenlenen “NARKOÇELİK-3” operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 28, 2024
8️⃣8️⃣1️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi❗
1️⃣0️⃣1️⃣ Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı❗️
Ülkemizi zehir… pic.twitter.com/2P1bl0VoHD