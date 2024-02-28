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Kültür-Sanat
AA 28.02.2024 10:32

Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı

Ayağa kaldırılacak Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı, yapının inşasına kısa sürede başlanacak.

Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı

Muradiye Camisi bahçesinde Edirne Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda Mevlevihanenin temellerine ulaşıldı.

Kazıdan çıkan veriler ışığında hazırlanacak restorasyon projesine göre yapı ihya edilecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişte Konya Mevlevihanesi'nden sonra inşa edilen Mevlevihanenin Edirne ve Balkanlar'a 500 yıl boyunca hizmet verdiğini söyledi.

Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı

Yapının ihyasına yönelik çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirten Vali Sezer, "Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar ayakta kalan bir yapı. Oradaki yapılarla ilgili 1960'lı yıllara kadar olan dönemde kısmen fotoğraflar var. Tespit için bir kazı çalışması yapılıyor. Bir taraftan projesi hazırlanıyor. 1-2 ay içinde biz inşaat çalışmasına başlayacağız. Hem proje bitecek hem kazı çalışmalarında temeller ortaya çıkacak." dedi.

Sezer, Mevlevihanenin Edirne için önem arz ettiğini dile getirdi.

İhyası tamamlanması sonrası Mevlevihanenin sadece Edirne'ye değil Balkanlar'a hizmet vereceğini söyleyen Sezer, "Hemen yanımızda Bulgaristan Filibe'de bir Mevlevihane var. Edirne'de kurumsallaşmış bir yapı var, bu yapıyı ihya edebilirsek Balkanlar'a yönelik bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz. Bir yandan semazenlerimiz yetişiyor. Nasıl Konya Anadolu için önemliyse biz de burayı Balkanlar için aynı öneme kavuşturup kültürümüzü, milli ve manevi duygularımızı Balkanlar'a aktarmak istiyoruz." dedi.

Edirne Mevlevihanesi'nin toprak altında kalan temellerine ulaşıldı

Edirne Mevlevihanesi

Tarihi kaynaklara göre 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Cami Külliyesi'nde caminin kuzeyine yaptırılan ahşap Mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

Mevlevi dervişlerinin, öğrencilerin ve misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembe günleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

Edirne Mevlevihanesi 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

Caminin haziresinde Mevlevihanenin ilk şeyhi Celalettin Çelebi, ikinci şeyhi Cemaleddin Çelebi, tekke şeyhlerinden Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede, son şeyh Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

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