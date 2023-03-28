Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Togg Afyonkaharisarlılarla buluştu
[Fotograf: İHA]
Türkiye'nin otomobili Togg, Afyonkarahisar'ın tarihi sokakları Karahisar Kalesi eteklerine reklam çekimleri için getirilirken vatandaşlar tarafından heyecanla karşılandı.
Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg Afyonkarahisar’da büyük ilgiyle karşılandı. Kent meydanına getirilen ve buraya indirilen Togg yaklaşık 10 dakika meydanda kalırken, daha sonra reklam çekimleri için kentin tarihi sokaklarına götürüldü.
Özellikle gençler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Togg'u görenler cep telefonları ile fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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