Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Erzincan için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotograf: İHA]
Akşam saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Erzincan ve çevrelerinde bugün fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü gün içinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Erzincanlıları uyardı:
"Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Etiketler: Erzincan Meteoroloji
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