Erzincan ve çevrelerinde bugün fırtına bekleniyor. Kuvvetli rüzgar akşam saatlerinde yerini sağanağa bırakacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü gün içinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Erzincanlıları uyardı:

"Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."