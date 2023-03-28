Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem bölgesi genelinde yağış bekleniyor.

Malatya, Adıyaman, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Elazığ ve Diyarbakır’ın kuzeyinin yağmurlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş’ın batısı ile Osmaniye’nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat hamlesi 60 km/saat), Hatay’ın batısı, Osmaniye ile Kahramanmaraş’ın kuzeyinde yer yer kısa süreli fırtına (50-70km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 11 en yüksek 18 derece derece olacak.

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 20 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 7, en yüksek 16 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da en düşük hava sıcaklığı 9, en yüksek 18 derece olması öngörülüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 9, en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 13, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 19 derece olması tahmin ediliyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 8, en yüksek 18 derece olarak öngörülüyor.

Elazığ

Elazığ'da hava sıcaklıklarının en düşük 7, en yüksek 17 derece olması tahmin ediliyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 14, en yüksek 20 derece olması bekleniyor.