Tarihi 2 bin 200 yıl öncesine uzanan parşömen kağıdı üretimini, Yaşayan İnsan Hazinesi Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcisi Ödüllü İsmail Araç’tan öğrenen Bergamalı Meltem Demirel, bu işi yapan tek kadın usta olarak biliniyor.

“Ölümsüz kağıt” denilen parşömene hayat veren Demirel, parşömenin kendisi için bir yaşam stili ve hayat kaynağı olduğunu söylüyor:

“Parşömeni 2 bin 200 yıl önceki gibi aynı usulle yapıyoruz. Bunu yaparken teknolojiyi kullanmıyoruz. Parşömeni, sadece kartvizit, plaket şekline getirdiğimiz zaman teknolojiyi kullanıyoruz. Parşömen, yazı yazdığınızda gözü yormuyor, alev almıyor. Dayanıklı ve ‘ölümsüz kağıt’ olarak biliniyor. Bu işi yaparken çok mutlu oluyorum. Parşömenleri yaptıktan sonra boyutlarına göre kesiyoruz. Üzerine hem ben çizim yapıyorum hem de ressamlarla çalışıyoruz”

"Kadınlar pes etmiyor"

Bergama’da parşömen ustası olarak tek kadın olduğunu söyleyen Demirel, “İsmail Usta, ‘Yanıma aldığım erkek çıraklar bir noktada hep pes etti ama kadınlar pes etmiyor’ diyor:

"Ancak tabii ki bu işte bazı konularda erkek gücü de gerekiyor. Ben de bu yüzden henüz kalfa olan eşim Sinan’dan destek alıyorum. Şu anda Bergama’da kadın usta olarak sadece ben varım ancak bir kadın arkadaşımız daha bu işe başladı”

"Parşömen kağıdının geleceğe taşınması için çalışıyoruz"

Parşömenleri yurt içinde ve yurt dışında satışa sunan Demirel, “Yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da satışımız var. En son Fransa’dan bir müşterimiz ile görüştük. Kendisi bizzat buraya gelerek parşömen seçti. Amerika, Kanada, İspanya gibi birçok ülkeden talep var. Biz eşimle çıraklar da yetiştirmek istiyoruz. Parşömen kağıdının geleceğe taşınması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.