Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de trafik kazası: 5'i polis 6 kişi yaralı
Eskişhir'de bir otomobil uygulama noktasındaki ekip aracına çarptı. Kazada 5'i polis memuru 6 kişi yaralandı.
Burak Yavuz idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek Organize Sanayi Bölgesi girişindeki uygulama noktasında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait ekip aracına çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle ters devrildi.
Yaralanan 5 özel harekat polisi ile otomobil sürücüsü Yavuz, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hatanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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