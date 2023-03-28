Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, genel müdürlüğün Altındağ'da düzenlediği "Birr Lokma Bin Sofra" iftar programına katıldı.

Aksu, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının tüm Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ivedilikle harekete geçtiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Depremin etkisinin yoğun olarak yaşandığı Malatya'ya mobil aşevlerimizi göndererek günde 10 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunduk. 6 Şubat'tan günümüze 98 adet tırla ayni yardımlar yaptık. Bölge müdürlüklerimize bağlı 81 il merkezinde 73 bin kişiyle depremden etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep Nurdağı ve Kahramanmaraş merkez ile Elbistan ilçelerimizde ramazan ayı boyunca 1 milyon afetzede kardeşimizle iftar ve sahur yemeklerinde bir araya geleceğiz."

İftar programına AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile çok sayıda vakıf temsilcisi katıldı.