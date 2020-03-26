TMO'dan yapılan açıklamada, ofisin regülasyon görevi gereği piyasalara zamanında müdahale ederek istikrarı sağlamak üzere stoklarında yeterli miktarda çeltik ve pirinç bulundurduğu belirtildi.

Ofisin 2019 ve bu yıl yurt içinden yaptığı çeltik alımlarına ilave olarak, stoklarını takviye etmek amacıyla söz konusu ürünün ithalat bağlantılarının da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Piyasalarda sektörün ham madde tedarik etmesinde sürekliliği sağlamak, arz sıkıntısına ve fiyat artışlarına meydan vermeden piyasa istikrarını korumak amacıyla gıda perakendecilerine yönelik yıl başında başlatılan pirinç satışlarına önümüzdeki aylarda da devam edilecek. Nisan ayından itibaren çeltik satışına da başlanacaktır. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinçler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla pirinç tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış, yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır."