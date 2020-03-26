Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 teröristin saklandıkları adresler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu "Şiyar" kod isimli Salah Hüseyin Midyat ilçesinde babasının evinde, Agit kod adlı Halef Halef isimli terörist de Batman'da yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda, 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu ve SIM kart ile örgüte ait doküman ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan teröristler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.