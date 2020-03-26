İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Vali Mithat Bey Mahallesi Defterdarlık caddesinde yaya gezen İran uyruklu J.M.H.J'yi şüphe üzerine durdurdu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında elindeki poşette 3 saklama kabında 3 kilo 585 gram, evinde yapılan aramada ise konsoldaki valiz içerisinde 2 paket 2 kilo 387 gram olmak üzere 5 kilo 972 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.