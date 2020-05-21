Haber Giriş: Kaynak: AA
Tırın çarptığı otomobilden yara almadan kurtuldular
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tırın çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Ehliyeti olmayan sürücünün aracından pompalı tüfek çıktı.
Manisa'da Cemal Gül yönetimindeki tır, Turgutlu-Manisa kara yolu Hamalınkırı mevkisinde Nermin Y. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil, yol kenarında bulunan zeytinliğe devrilirken, otomobilin sürücüsü Nermin Y. ve Mustafa Ç. kazada yara almadı.
[Fotoğraf: AA]
Kazadan yara almadan kurtulan Mustafa Ç.'nin yapılan kontrollerde 175 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık ekiplerinin müdahalesini reddederek, otomobil içerisinde cep telefonunu aradı.
Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, araçta 1 pompalı tüfek bulundu.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobilin çekilmesiyle tekrar açıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü Nermin Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: tır kaza Ehliyeti olmayan sürücüSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 10:44
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