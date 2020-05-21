Bisiklet sporunda Avrupa Şampiyonu ve Dünya 5’incisi olan milli bisikletçi Ahmet Örken, koronavirüs salgını nedeniyle yarışlara ara verilmesini fırsata çevirip, memleketi Konya’da ihtiyaç sahibi ailelere, bisikletiyle yardım götürüyor.

Malezya’nın Team Sapura Cycling takımında kariyerini sürdüren Ahmet Örken, Hayatı Paylaşanlar Derneği’nin belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere, hayırseverlerin yardımlarını ulaştırıyor.

"Şampiyona kazanmaktan bile daha mutlu ediyor"

Antrenmanlarından arta kalan zamanda bisikletiyle yardım taşıdığını anlatan Ahmet Örken, şampiyonalar kazandığında bile, yardımları ulaştırdığı ailelerin çocuklarının heyecanına şahit olduğundan daha mutlu olmadığını söylüyor.

[Fotoğraf: DHA]

"Ben de yetim büyüdüm"

Kendisinin de yetim büyüdüğünü bu nedenle çocukların mutluluğundan çok etkilendiğini belirten Örken, duygularını şöyle paylaştı:

"Boş zamanlarımı bu şekilde değerlendiriyorum. Bu gerçekten mutluluk verici bir duygu. Ben de yetim büyümüş biri olarak, bu mutluluğun, bu sevincin ne kadar büyük olduğunu yaşayarak öğrendiğim için biliyorum. Hayırseverlere de çok teşekkür ediyorum. Yardımları bisikletimle dağıtıyorum. Çünkü dar sokaklarda daha kullanışlı ve hızlı olabiliyor. En yakın markete gidip, alışverişimizi yapıp daha sonra da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Özellikle çocukların mutluluğu, o gözlerindeki gülüş beni bu işe bağlamış oluyor. Çocukların mutluluğunu görmek dünyalara bedel diyebilirim. Çünkü o gülüşleri, mutlulukları ve heyecanlarına şahit olmak bizleri çok mutlu ediyor. Ben çok farklı heyecanlar da yaşıyorum. Yarış sırasında ya da yarış kazandığımız zaman ama bu çocukların heyecanı, mutluluğu çok daha farklı bir duygu. Kendimi çok iyi hissediyorum o çocukların mutluluğunu görünce. Bu da dünyalara bedel bir duygu."