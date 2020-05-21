Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayseri'de 10 kargo çalışanında COVID-19 çıktı
[Fotoğraf: Getty]
Kayseri'de kargo şirketi çalışanı 10 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Şirketin 50 çalışanı karantinaya altına alındı.
Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Kayseri şubesinde çalışan 10 kişinin yapılan COVID-19 testi pozitif çıktı.
Çalışan 10 kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından, kargo şubesinde çalışan diğer 50 kişinin kontrol amaçlı karantina altına alındığı öğrenildi.
Etiketler: kayseri kargo covid 19 kargo çalışanı koronavirüsSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 09:56
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