Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırdan yola düşen gaz betonlar kazaya sebep oldu
[Fotoğraf: AA]
Muğla' Bodrum'da seyreden tırın kasasından yola düşen gaz betonlar, kazaya neden oldu.
Hamit K. yönetimindeki gaz beton yüklü tırın kasa kapağı, Milas-Bodrum kara yolu Güvercinlik istikametinde virajı dönerken açıldı.
Gaz betonları tutan halatın da kopmasıyla yola düşen betonlara, tırın arkasında seyreden Galip Yönter idaresindeki otomobil çarptı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Muğla Trafik
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