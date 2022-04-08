Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Uzuncaburç Mahallesi'nden ilçe merkezine ilerleyen 45 yaşındaki A.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 88 yaşındaki Hamdi Sak olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı A.K, E.U. ve Ş.S, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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