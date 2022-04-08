Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseldi.

Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler su altında kalırken, bazı iskelelerin yıkıldığı görüldü.

Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeler de su altında kaldı.

Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.