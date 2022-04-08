Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sağanak taşkına neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karın etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.
Kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'ndaki su seviyesi, sağanak nedeniyle yaklaşık 5 metre yükseldi.
Yüksek kesimlerde karın da erimesiyle ırmak kenarındaki iskeleler su altında kalırken, bazı iskelelerin yıkıldığı görüldü.
Çağlayan Piknik Alanı'nın bir bölümü ve büfeler de su altında kaldı.
Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi dronla görüntülendi.
Etiketler: Bartın Meteoroloji Hava Durumu Yağış
Son Haberler
- 12:34
- 12:38
- 12:38
- 12:20
- 12:16
Sıradaki Haber
Kütahya'da suç örgütü operasyonu: 13 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz