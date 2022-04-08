Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yerli mobil hız tespit sistemi Uşak'ta kullanılmaya başlandı
[Fotoğraf: AA]
Yerli ve milli imkanlarla üretilen Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, Uşak'ta jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde kullanmaya başladığı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, ekip araçları üzerinde veya ayaklık üzerine kurulum yapılarak seyyar olarak ölçüm yapabiliyor.
4 şeritli yolda aynı anda birden fazla aracın hızını tespit edebilen sistem her aracın hızını, sınıfını, şeridini, lokasyonunu, plaka ve araç görselini kaydedebiliyor.
Gece görüşü özelliği bulunan, karlı, yağmurlu ve sisli havalarda da kullanılabilen sistemle hız kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Etiketler: Trafik Uşak Yerli ve Milli Teknolojiler
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