Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kuvvetli rüzgar 1 tonluk çatıyı uçurdu
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da şiddetli rüzgar 1 tonluk çatıyı uçurdu. Site bahçesine düşen çatının savrulma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Dün gece itibariyle Diyarbakır'da etkili olan şiddetli rüzgar, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan site içinde bir binanın yaklaşık 1 tonluk çatısını uçurdu.
Çatı, şiddetli fırtına nedeni ile bahçeye savruldu. Çatının uçmasından önce öğrenci servisi siteden çıkması ise büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Çatı, araçlar üzerinden süzülerek bahçeye iniş yapması ise araçlarda oluşabilecek maddi hasarın önüne geçti.
O anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: Diyarbakır Fırtına
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