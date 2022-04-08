İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte önceden belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de dronla destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı ev aramalarında, 35 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 100 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.