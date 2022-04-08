Bursa'da, bebek kıyafetleri üretimi ve satışı yapan Bayram Emintürk, geçen yıl aralık ayında bir müşterisine sipariş bırakmak için kendisine ait hafif ticari aracıyla İstanbul'a gitti.

Dönüş yolundayken bir akaryakıt istasyonundan mazot alan Emintürk'ün aracı, yaklaşık 10 kilometre sonra motor arızası uyarısı verdi ve ardından stop etti.

Aracını Bursa'daki bir servise götüren Emintürk'e, mazottan kaynaklı bir sorun olabileceği söylendi.

Numune TÜBİTAK'a gönderildi

Avukatı aracılığıyla akaryakıt firması hakkında suç duyurusunda bulunan Bayram Emintürk, bilirkişi eşliğinde depodaki mazottan numune aldırıp TÜBİTAK'a incelemeye gönderdi. En fazla binde 2 olması gereken su miktarı yüzde 5,959 çıktı.

Akaryakıt istasyonu yetkilileriyle görüşen Emintürk, tahliye borusundan yakıt deposuna su sızdığı ve kasıtlı bir durum olmadığı cevabını aldı.

Zararın bir kısmını ödeyen firma yetkilileri, büyük bölümünü ise ödemedi. Hukuk mücadelesi başlatan Bayram Emintürk, aracın 70 gündür serviste olduğunu ve yaklaşık 40 bin lira masraf çıktığını belirtti.