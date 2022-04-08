Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 13:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam gelmesinin ardından taksiciler de harekete geçti. Taksiciler, taksimetre cihazlarını güncellemek için erken saatlerde işlem merkezlerinin yolunu tuttu. Kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu.
İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam gelmesinin ardından taksiciler de harekete geçti.
Taksiciler, taksimetre cihazlarını güncellemek için erken saatlerde işlem merkezlerinin yolunu tuttu. Kilometrelerce uzunluğunda kuyruk oluştu.
Taksiciler güncellemelerin yapıldığı işlem merkezlerine akın etti.
Zamlı tarife yarın başlıyor
UKOME'nin aldığı kararla, taksilerde açılış ücreti 9 Nisan'dan itibaren 7 liradan 9.80 liraya yükseltildi. Minimum ödenecek tutar ise 20 liradan 28 liraya çıktı.
Taksimetre güncelleme işlemleri önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edecek.
Etiketler: İstanbul Taksi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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