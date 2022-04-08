Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Meclis Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, Kayseri'nin ulaşımından her yerde olumlu söz edildiğini belirtti.

Hayatı kolaylaştırmak adına ulaşımda yenilikler yaptıklarını aktaran Büyükkılıç, toplu taşımada büyükşehirler arasında en uygun fiyatın Kayseri'de olduğunu iddia edebileceklerini, ayrıca aktarma ücreti de alınmadığını kaydetti.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise ulaşımda 3 iyileştirmeyi, kolaylığı vatandaşın hizmetine sunduklarını söyledi.

Vatandaşların toplu taşıma kartları olmasa bile temassız özelliği olan banka kartlarıyla ulaşım sağlayabileceklerini anlatan Canbulut, "Temassız kartları da olmazsa NKolay mobil uygulamasını yükleyerek, NFC özelliği olan cep telefonlarını kullanarak toplu ulaşımdan faydalanabilecekler. Toplu taşıma kartlarına mobil uygulama üzerinden kredi yüklemesi yapabilecekler. Aktarma özelliğinin de sisteme tanımlanmasıyla bu özellikten de yararlanılabilecek." diye konuştu.